«C’est ce qui se fait de mieux au monde» : Le très gros coup du PSG !

En 2022, le Paris SG a décidé de miser sur Luis Campos pour diriger le secteur sportif. Un choix payant qui a contribué au sacre du club en Ligue des champions. Interrogé par Top Mercato, Jonathan Bamba, ancien du LOSC, s’est enflammé pour celui qui fut son directeur sportif dans le nord de la France.

La saison dernière, le Paris Saint-Germain a décroché la première Ligue des champions de son histoire. Un sacre dans lequel Luis Enrique a joué un rôle majeur, mais pas seulement puisque l’entraîneur espagnol a su nouer une relation forte avec Luis Campos, dénichant de son côté certains joueurs devenus incontournables dans la capitale. Arrivé comme conseiller sportif du PSG en 2022, le Portugais a prolongé en mai dernier jusqu’en 2030, avec pour mission de « superviser la stratégie sportive du Groupe QSI dans son ensemble ».

« Luis Campos est top » Interrogé par Top Mercato, Jonathan Bamba, qui a côtoyé Luis Campos durant ses années lilloises, s’est enflammé pour le dirigeant du PSG. « Il est top ! Je pense que c’est ce qui se fait de mieux au monde », s’est enflammé l’attaquant de 29 ans, évoluant désormais à Chicago.