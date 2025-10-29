PSG - Officiel : Coup de théâtre, son départ est annulé

Amadou Diawara

Habitué à être convoqué par Luis Enrique pour les matchs du PSG, Kang-In Lee ne figure pas dans la liste pour le déplacement sur la pelouse du FC Lorient. En effet, l'international sud-coréen est tombé malade. En plus de Kang-In Lee, Luis Enrique sera également privé d'Achraf Hakimi, laissé au repos, et de Fabian Ruiz, en phase de reprise.

Grâce à son carton à Brest (3-0, le samedi 25 octobre), le PSG a repris la première place du championnat de France. Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, le club emmené par Luis Enrique est une nouvelle fois en déplacement. En effet, le PSG a rendez-vous avec le FC Lorient au Moustoir, et ce, ce mercredi soir.

FCL-PSG : Lee n'est pas convoqué Ce mercredi matin, le PSG a annoncé sa liste de joueurs convoqués pour affronter le FC Lorient au Moustoir. De retour de blessure depuis peu, Joao Neves retrouve le groupe de Luis Enrique. Au contraire, Achraf Hakimi ne sera pas de la partie contre les Merlus. Le Marocain ayant été laissé au repos.