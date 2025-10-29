Doué : Le PSG a un problème avec Dembélé !

Amadou Diawara

Le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont tous les deux blessés. Si le crack de 20 ans a déjà eu plusieurs titularisations à son actif depuis son retour de blessure, le numéro 10 du PSG n'a pas encore eu cette chance. En effet, Ousmane Dembélé a encore besoin de temps pour retrouver la pleine possession de ses moyens physiques.

Le 5 septembre dernier, l'équipe de France s'est déplacée en Ukraine. Malheureusement pour les Bleus et le PSG, Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont blessés lors de cette rencontre.

PSG : Doué est en avance sur Dembélé Absent pendant plusieurs semaines, Désiré Doué a repris la compétition le 17 octobre. En effet, le numéro 14 du PSG a été aligné d'entrée par Luis Enrique face au RC Strasbourg. Et quatre jours plus tard, Désiré Doué a été de nouveau titularisé à Leverkusen. De son côté, Ousmane Dembélé a signé son grand retour contre le Bayer. En effet, le numéro 10 du PSG est entré en jeu lors de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Ayant disputé plus de vingt minutes à Brest (le 25 octobre), Ousmane Dembélé n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations sur le plan physique et athlétique.