Transfert à 40M€ : Un rêve est réalisé au PSG !

La saison dernière, Vitinha a marqué l’histoire du Paris Saint-Germain en contribuant à la victoire du club en Ligue des champions. Arrivé pour 40 millions d'euros en provenance du FC Porto en 2022, l'international portugais a décroché la troisième place au Ballon d'Or, une fierté pour lui.

Pour sa troisième saison au Paris Saint-Germain, Vitinha a joué un rôle capital dans le sacre en Ligue des champions. L’international portugais, arrivé en provenance du FC Porto à l’été 2022 pour 40M€, a été récompensé par une troisième place du Ballon d’Or, devançant sept des neuf joueurs de Luis Enrique nommés pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles, à l’exception d’Ousmane Dembélé, le lauréat : Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Joao Neves, Nuno Mendes.

« Là, ça prend une importance incroyable » Interrogé par Ici Paris, Vitinha a expliqué ce que signifiait pour lui ce podium au Ballon d’Or : « C’est bizarre. C’est le rêve ultime, tu rêves tout le temps d’être bien placé dans le classement. Si tu me dis quand j’ai 12 ans : A 25 ans, tu seras troisième du Ballon d’or. Là, ça prend une importance incroyable ».