Mercato : Endrick à l’OM, sa victime déjà identifiée ?

En galère au Real Madrid, Endrick devrait se relancer ailleurs en prêt lors du mercato hivernal. Très courtisé, le Brésilien serait notamment dans les petits papiers de l’OM. Mais voilà qu’une arrivée du joueur de Xabi Alonso pourrait ne pas être bénéfique pour tout le monde. C’est ainsi que Robinio Vaz pourrait en faire les frais à l’OM.

Du côté de l’OM, on préparerait dès à présent le prochain mercato hivernal. C’est ainsi que selon les informations de ESPN, le club phocéen ferait partie des clubs intéressés par Endrick. N’ayant pas de temps de jeu au Real Madrid, le Brésilien pourrait donc être prêté en janvier. Débarquer à l’OM pourrait alors lui permettre de se relancer. Mais voilà que cette arrivée d’Endrick pourrait faire le malheur de Robinio Vaz au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi.

« Si tu crois en Vaz et que tu ne peux pas lui offrir le temps de jeu, tu le prêtes » L’avenir de Robinio Vaz pourrait-il alors s’écrire loin de l’OM à cause d’Endrick ? Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Nabil Djellit a expliqué à propos du crack olympien : « Robinio Vaz, j’aime bien, mais il y a un moment, tu fais un industriel. Si tu fais venir Endrick, ce n’est pas pour qu’il aille sur le banc alors qu’il y est déjà au Real Madrid. Donc si tu crois en Vaz et que tu ne peux pas lui offrir le temps de jeu, tu le prêtes. Et puis il revient la saison d’après ».