Habib Beye part au clash, c’est une surprise !

Troisième gardien de l’équipe de France, Brice Samba ne serait pas un gardien exemplaire au Stade Rennais aux yeux de son entraîneur Habib Beye. C’est en effet ce qu’a dévoilé Daniel Riolo pendant la diffusion de l’After Foot mercredi, expliquant que Samba aurait pu rejoindre Seko Fofana et Ludovic Blas, laissés de côté pour le déplacement à Toulouse (2-2).

Pendant le dernier mercato hivernal, le Stade Rennais a misé gros. Avant que Valentin Rongier et Quentin Merlin viennent renforcer l’effectif d’Habib Beye à la dernière intersaison, les dirigeants de la formation bretonne agrandissait leur masse salariale en s’attachant les services de Seko Fofana ainsi que de Brice Samba. Deux internationaux aux émoluments importants, mais qui sur le terrain n’apportent pas entière satisfaction.

Fofana et Blas écarté, Samba frôle la correctionnelle Il n’y a qu’à s’attarder sur le choix de Beye d’écarter Seko Fofana et Ludovic Blas du groupe pour le déplacement du Stade Rennais sur la pelouse du Toulouse FC mercredi soir (2-2). Le coach affirmait au micro de Ligue 1+ que cela relevait d’une décision sportive à cause d’un investissement pas exemplaire à l’entraînement. Selon Daniel Riolo, Brice Samba aurait pu faire partie des sacrifiés.