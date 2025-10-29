Habib Beye : Le coup de théâtre est confirmé !

Axel Cornic

Après la défaite face à l’OGC Nice lors de la dernière journée de Ligue 1 (2-1), plusieurs sources ont annoncé un départ d’Habib Beye, dont la position s’est clairement fragilisée au fil des semaines. Mais il sera finalement bien sur le banc du Stade Rennais ce mercredi, pour le déplacement sur la pelouse de Toulouse.

C’est à ne rien y comprendre. Habib Beye semblait être sur un siège éjectable avec les mauvais résultats du Stade Rennais depuis le 14 septembre, date de la dernière victoire. Pourtant, un sursis lui a été accordé, avec la rencontre de ce mercredi qui semble toutefois être cruciale pour son avenir.

« Peut-être que le directeur sportif voit que l’équipe joue bien par moment » Pour Éric Di Meco, cette décision de laisser encore un peu de temps à Habib Beye est peut-être la bonne. « Rennes est dans le ventre mou, mais n’est pas en danger. Peut-être que le directeur sportif voit que l’équipe joue bien par moment » a estimé l’ancien défenseur de l’OM, sur RMC.