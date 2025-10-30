Transfert de Vinicius Junior : La folle annonce du FC Nantes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Vinicius Junior ne semble plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Real Madrid. A tel point qu'un transfert de l'ailier brésilien est désormais envisagé, et Luis Castro s'amuse d'une éventuelle arrivée de Vinicius au FC Nantes.

La situation de Vinicius Junior au Real Madrid continue de se tendre. A tel point que lorsqu'il a été remplacé durant le Clasico, l'ailier brésilien a craqué, lâchant même son intention de quitter le club. Dans cette optique, un transfert de Vinicius Junior affole la presse espagnole, et Luis Castro ironise sur une signature de la star brésilienne au FC Nantes.

Castro ironise sur un transfert de Vinicius « Je vais parler avec le président pour voir s’il a l’argent. S’il peut venir, il peut être intéressant pour le club. Est-ce qu’il sera titulaire ou non, je ne sais pas (sourire) », s'amuse l'entraîneur du FC Nantes en conférence de presse avant de poursuivre.