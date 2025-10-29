Un attaquant vit un calvaire... et va signer à l'OL ?

Pierrick Levallet

Cet été, le mercato a fait des dégâts à l’OL. Le secteur offensif lyonnais s’est considérablement amoindri. Le club rhodanien pourrait donc profiter de l’hiver pour se renforcer en attaque. Et dans cette optique, le nom d’Endrick a récemment été évoqué. Le Brésilien vit un véritable calvaire au Real Madrid et pourrait rebondir dans le Rhône pour se relancer.

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Dans le dur sur le plan financier, le club rhodanien s’est séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments pour redresser la barre. Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze ou encore Rayan Cherki ont ainsi quitté le navire, laissant l’attaque lyonnaise dans une situation délicate.

Endrick dans le viseur de l'OL ? L’OL pourrait donc profiter de l’hiver pour se renforcer dans ce secteur. Ces dernières heures, Fabrizio Romano a évoqué un intérêt pour Endrick. Le buteur de 19 ans n’a toujours disputé aucune minute cette saison au Real Madrid. Avec la Coupe du monde 2026 dans le viseur, l’international auriverde serait ouvert à un départ en janvier pour se relancer.