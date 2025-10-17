Rayan Cherki : Le changement qui choque les réseaux sociaux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Transféré à Manchester City cet été, Rayan Cherki a rapidement démontré toute l’étendue de son talent en Angleterre. Malheureusement, le crack formé à l’OL a subi une blessure l’ayant écarté des terrains pendant plusieurs semaines. De retour à l’entraînement, le milieu offensif de 22 ans a publié une photo qui affole la toile.

Il s’agit assurément de l’un des transferts les plus intéressants du dernier mercato estival. Après une énorme saison avec l’OL, Rayan Cherki a passé un cap en rejoignant Manchester City. Auteur de bons débuts sous les ordres de Pep Guardiola, le milieu de 22 ans s’est blessé.

Rayan Cherki de retour aux affaires avec Manchester City Un coup dur qui a tenu Rayan Cherki éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. De retour à l’entraînement au sein du groupe de Manchester City, le Français a publié une story sur Instagram le montrant travaillant dur lors d’une séance. Rapidement, cette photo a fait réagir sur les réseaux sociaux.