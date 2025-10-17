Rayan Cherki : Le changement qui choque les réseaux sociaux !

Transféré à Manchester City cet été, Rayan Cherki a rapidement démontré toute l’étendue de son talent en Angleterre. Malheureusement, le crack formé à l’OL a subi une blessure l’ayant écarté des terrains pendant plusieurs semaines. De retour à l’entraînement, le milieu offensif de 22 ans a publié une photo qui affole la toile.
Il s’agit assurément de l’un des transferts les plus intéressants du dernier mercato estival. Après une énorme saison avec l’OL, Rayan Cherki a passé un cap en rejoignant Manchester City. Auteur de bons débuts sous les ordres de Pep Guardiola, le milieu de 22 ans s’est blessé.
Rayan Cherki de retour aux affaires avec Manchester City
Un coup dur qui a tenu Rayan Cherki éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. De retour à l’entraînement au sein du groupe de Manchester City, le Français a publié une story sur Instagram le montrant travaillant dur lors d’une séance. Rapidement, cette photo a fait réagir sur les réseaux sociaux.
Une perte de poids impressionnante pour le Français
Et pour cause, sur ce cliché, Rayan Cherki semble avoir perdu du poids. L’international Français (2 sélections) semble plus affûté que jamais, et décidé à revenir rapidement au plus haut niveau dans le groupe dirigé par Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol est d’ailleurs connu pour se montrer très attentif au poids de ses joueurs.