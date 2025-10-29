Transfert de Vinicius Jr : La réponse du PSG déjà connue ?

Alors que le divorce semble acté avec Xabi Alonso, Vinicius Jr envisagerait sérieusement de quitter le Real Madrid. Dans cette optique, l’international brésilien verrait d’un bon oeil un transfert au PSG l’été prochain, selon la presse catalane. Toutefois, le club de la capitale n’est plus vraiment habitué à ce genres d’opérations depuis l’arrivée de Luis Enrique.
S’il a présenté ses excuses après son coup de sang lors du Clasico, Vinicius Jr a pris soin de ne pas citer Xabi Alonso dans son message publié sur les réseaux sociaux. De quoi s’interroger sur sa relation avec son entraîneur et relancer encore un peu plus son avenir au Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.
Vinicius Jr chaud pour aller au PSG ?
D’après la presse catalane, Vinicius Jr envisagerait sérieusement de partir l’été prochain et en ce sens, aurait une préférence. En effet, la volonté de l’international brésilien (43 sélections) serait de rejoindre le PSG. Une information provenant de Sport, qui ne donne pas d’indication sur la position du club de la capitale dans ce dossier.
Un transfert qui ne ressemble pas au PSG de Luis Enrique
Comme indiqué par le journaliste Graeme Bailey pour TBR Football, peu de clubs seraient en mesure de recruter Vinicius Jr et si le PSG est l’un d’eux, il n’a plus tendance et se lancer dans ce genres d’opération ces dernières années. En ce qui concerne le Bayern Munich, il a recruté Luis Diaz l’été dernier. Ce qui laisse la Premier League, alors que l’attaquant âgé de 25 ans ne souhaiterait pas aller en Arabie Saoudite.