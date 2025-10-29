Transfert de Vinicius Jr : La réponse du PSG déjà connue ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le divorce semble acté avec Xabi Alonso, Vinicius Jr envisagerait sérieusement de quitter le Real Madrid. Dans cette optique, l’international brésilien verrait d’un bon oeil un transfert au PSG l’été prochain, selon la presse catalane. Toutefois, le club de la capitale n’est plus vraiment habitué à ce genres d’opérations depuis l’arrivée de Luis Enrique.

S’il a présenté ses excuses après son coup de sang lors du Clasico, Vinicius Jr a pris soin de ne pas citer Xabi Alonso dans son message publié sur les réseaux sociaux. De quoi s’interroger sur sa relation avec son entraîneur et relancer encore un peu plus son avenir au Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Vinicius Jr chaud pour aller au PSG ? D’après la presse catalane, Vinicius Jr envisagerait sérieusement de partir l’été prochain et en ce sens, aurait une préférence. En effet, la volonté de l’international brésilien (43 sélections) serait de rejoindre le PSG. Une information provenant de Sport, qui ne donne pas d’indication sur la position du club de la capitale dans ce dossier.