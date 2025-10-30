Mercato - OM : «Changer de club», l'annonce radicale de De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Roberto De Zerbi avait décidé de s'engager avec l'OM, acceptant forcément tout ce qui accompagne ce poste. Ainsi, aujourd'hui, l'Italien se retrouve à devoir diriger des matchs tous les 3 jours. Un rythme soutenu auquel se plie De Zerbi. C'est pour ça qu'il a signé à l'OM, sans quoi il serait aujourd'hui ailleurs.

Face à Angers, l'OM a craqué en fin de match, concédant ainsi le match nul (2-2). Une défaillance physique des joueurs de Roberto De Zerbi qui doivent jouer tous les 3 jours avec la Ligue des Champions cette saison ? Alors que l'OM doit également faire avec les blessures dans cet enchainement de match, De Zerbi a été très clair sur le rythme des matchs joués par Marseille.

« Si j’étais resté à Sassuolo... » Pas dérangé par le fait de jouer tous les 3 jours, Roberto De Zerbi a lâché une grande annonce après la rencontre face à Angers. Rapporté par Le Phocéen, l'entraîneur de l'OM a ainsi balancé : « Si j’étais resté à Sassuolo, je n’aurais joué qu’un match par semaine et j’aurais pu promener mon chien le lundi ».