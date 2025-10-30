Mercato - OM : «Changer de club», l'annonce radicale de De Zerbi !

En 2024, Roberto De Zerbi avait décidé de s'engager avec l'OM, acceptant forcément tout ce qui accompagne ce poste. Ainsi, aujourd'hui, l'Italien se retrouve à devoir diriger des matchs tous les 3 jours. Un rythme soutenu auquel se plie De Zerbi. C'est pour ça qu'il a signé à l'OM, sans quoi il serait aujourd'hui ailleurs.
Face à Angers, l'OM a craqué en fin de match, concédant ainsi le match nul (2-2). Une défaillance physique des joueurs de Roberto De Zerbi qui doivent jouer tous les 3 jours avec la Ligue des Champions cette saison ? Alors que l'OM doit également faire avec les blessures dans cet enchainement de match, De Zerbi a été très clair sur le rythme des matchs joués par Marseille.
« Si j’étais resté à Sassuolo... »
Pas dérangé par le fait de jouer tous les 3 jours, Roberto De Zerbi a lâché une grande annonce après la rencontre face à Angers. Rapporté par Le Phocéen, l'entraîneur de l'OM a ainsi balancé : « Si j’étais resté à Sassuolo, je n’aurais joué qu’un match par semaine et j’aurais pu promener mon chien le lundi ».
« Si l’on ne veut plus jouer en milieu de semaine, il faut changer de club »
« On ne peut pas se plaindre de jouer tous les trois jours, on est allé chercher cette qualification européenne la saison passée. Si l’on ne veut plus jouer en milieu de semaine, il faut changer de club », a poursuivi Roberto De Zerbi, pas enclin à changer de club dans l'immédiat.