De Zerbi : La sanction tombe à l'OM !

Ce mercredi soir, sur la pelouse du Vélodrome, l'OM a été bousculé par Angers (2-2). A la mi-temps, les Olympiens étaient d'ailleurs menés au score. N'appréciant pas ce qu'il voyait de ses joueurs, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à faire plusieurs changements dès la pause. Un choix fort de la part de l'entraîneur de l'OM qui s'est justifié après la rencontre.
Face à Angers, l'OM est totalement passé à côté de sa première mi-temps. Une performance ratée et certains en ont alors fait les frais. En effet, à la pause, Roberto De Zerbi a opéré trois changements, faisant alors sortir Amir Murillo, Arthur Vermeeren et Angel Gomes. Une sanction de la part de l'entraîneur de l'OM ?
« Si quelqu’un n’est pas bon, selon moi, il faut le changer »
Après le match nul face à Angers (2-2), Roberto De Zerbi s'est expliqué sur sa décision de remplacer ces 3 joueurs dès la mi-temps. Rapporté par Le Phocéen, l'entraîneur de l'OM a alors fait savoir : « Si quelqu’un n’est pas bon, selon moi, il faut le changer. C’est mon travail, je prends ma responsabilité ».
« Ce n’est pas la faute de Murillo, Vermeeren et Gomes… »
Néanmoins, Roberto De Zerbi a tenu à préciser : « Ça ne veut pas dire qu’ils sont les seuls fautifs de cette mauvaise première mi-temps. Ce n’est pas la faute de Murillo, Vermeeren et Gomes… Je peux même vous dire que l’un d’entre eux sera sûrement titulaire à Auxerre samedi ».