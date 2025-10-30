De Zerbi : La sanction tombe à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, sur la pelouse du Vélodrome, l'OM a été bousculé par Angers (2-2). A la mi-temps, les Olympiens étaient d'ailleurs menés au score. N'appréciant pas ce qu'il voyait de ses joueurs, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à faire plusieurs changements dès la pause. Un choix fort de la part de l'entraîneur de l'OM qui s'est justifié après la rencontre.

Face à Angers, l'OM est totalement passé à côté de sa première mi-temps. Une performance ratée et certains en ont alors fait les frais. En effet, à la pause, Roberto De Zerbi a opéré trois changements, faisant alors sortir Amir Murillo, Arthur Vermeeren et Angel Gomes. Une sanction de la part de l'entraîneur de l'OM ?

« Si quelqu’un n’est pas bon, selon moi, il faut le changer » Après le match nul face à Angers (2-2), Roberto De Zerbi s'est expliqué sur sa décision de remplacer ces 3 joueurs dès la mi-temps. Rapporté par Le Phocéen, l'entraîneur de l'OM a alors fait savoir : « Si quelqu’un n’est pas bon, selon moi, il faut le changer. C’est mon travail, je prends ma responsabilité ».