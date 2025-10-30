Transfert au PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour Vinicius Jr !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En froid avec Xabi Alonso, Vinicius Jr souhaiterait quitter le Real Madrid d’après la presse catalane et, en ce sens, verrait d’un bon œil un transfert au PSG. Toutefois, et malgré ses relations compliquées avec son entraîneur, la Casa Blanca voudrait toujours conserver l’international brésilien et serait même optimiste concernant sa prolongation de contrat.

Selon Sport, le PSG pourrait avoir l’opportunité de s’attacher les services de Vinicius Jr. Ce mercredi, le média catalan a indiqué que l’international brésilien (43 sélections) voudrait quitter le Real Madrid l’été prochain, à un an de la fin de son contrat, et que son souhait serait de rejoindre le club de la capitale.

Vinicius Jr toujours dans les plans du Real Madrid D’après les informations de la Cadena SER, Vinicius Jr entretient une relation glaciale avec Xabi Alonso, mais cela ne changerait rien au plan du Real Madrid. La volonté de la Casa Blanca serait toujours de conserver l’attaquant âgé de 25 ans et de prolonger son contrat, malgré les tensions existantes entre le joueur et son entraîneur.