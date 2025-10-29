Kylian Mbappé : Le PSG prépare sa revanche sur le mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de partir libre en 2024. Moyennant 0€, le Real Madrid réussissait alors enfin à mettre la fin sur le Français. Un départ qui est toujours en travers de la gorge du club de la capitale. Et voilà que pour le PSG, l'heure de se venger de la Casa Blanca pourrait bien être venue. Explications.

Du côté du Real Madrid, on était prêt à proposer des sommes folles au PSG pour recruter Kylian Mbappé. S'offrir le Français n'aura finalement rien coûté à la Casa Blanca. En effet, en 2024, c'est libre, suite à la fin de son contrat avec Paris que la star tricolore a rejoint l'Espagne. Dans l'histoire, le PSG s'est donc retrouvé les mains, ce qui donne aujourd'hui un goût de revanche au club de la capitale.

Vinicius Jr pour oublier Mbappé ? Comment donc faire oublier ce départ de Kylian Mbappé libre au Real Madrid pour le PSG ? Selon les informations de OK Diario, le club de la capitale ferait partie des clubs intéressés par Vinicius Jr, en froid actuellement avec Xabi Alonso. Si le PSG devra malgré tout sortir le chéquier pour s'offrir le Brésilien, réaliser un tel coup pourrait servir de revanche après le feuilleton Mbappé.