OL - Fonseca : Transfert validé au Real Madrid !

En quête d’un attaquant, l’OL a entamé des discussions afin d’obtenir le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid cet hiver. Un intérêt réciproque, l’international brésilien ayant conscience qu’il pourra avoir beaucoup de temps de jeu à Lyon, où la présence de Paulo Fonseca fait également pencher la balance du côté des Gones.
N’ayant pas joué la moindre minute depuis le début de la saison, Endrick veut quitter le Real Madrid en prêt cet hiver. L’international brésilien (14 sélections) a pour objectif de disputer la Coupe du monde l’été prochain et l’OL s’est positionné afin de l’accueillir, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, confirmées par L’Équipe.
L’OL a la préférence d’Endrick
Une destination qui a les faveurs d’Endrick, conscient qu’il n’y a pas de titulaire à son poste à Lyon. L’OL devra en revanche verser une compensation financière au Real Madrid et prendre en charge une partie du salaire de l’attaquant âgé de 19 ans, estimé à 350 000 par mois.
Fonseca, un autre tout pour l’OL
L’OL a en tout cas la préférence du joueur et d’après Foot Mercato, c’est également grâce à Paulo Fonseca. Passé par l’AS Rome, le LOSC et l’AC Milan, le CV de l’entraîneur lyonnais est un atout, tout comme le fait qu’il soit Portugais. Endrick pourra ainsi communiquer dans sa langue natale avec son coach, ce qui facilitera son intégration.