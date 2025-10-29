OL - Fonseca : Transfert validé au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En quête d’un attaquant, l’OL a entamé des discussions afin d’obtenir le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid cet hiver. Un intérêt réciproque, l’international brésilien ayant conscience qu’il pourra avoir beaucoup de temps de jeu à Lyon, où la présence de Paulo Fonseca fait également pencher la balance du côté des Gones.

N’ayant pas joué la moindre minute depuis le début de la saison, Endrick veut quitter le Real Madrid en prêt cet hiver. L’international brésilien (14 sélections) a pour objectif de disputer la Coupe du monde l’été prochain et l’OL s’est positionné afin de l’accueillir, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, confirmées par L’Équipe.

L’OL a la préférence d’Endrick Une destination qui a les faveurs d’Endrick, conscient qu’il n’y a pas de titulaire à son poste à Lyon. L’OL devra en revanche verser une compensation financière au Real Madrid et prendre en charge une partie du salaire de l’attaquant âgé de 19 ans, estimé à 350 000 par mois.