Départ d’Habib Beye : Le coup de poker avec France 98 ?

Partira, ne partira pas ? C’était la grosse question de ces derniers jours dans la presse et du côté du Stade Rennais. En effet, Habib Beye semblait condamné au licenciement, mais a finalement été conforté à son poste de coach du club breton. Une décision éventuellement momentanée pour cause d’une absence d’unanimité au sein de la direction sur certains profils notamment issus de la génération France 98.

Le sort semblait en être jeté pour Habib Beye. Finalement, malgré le match nul à Toulouse mercredi soir (2-2), le comité directeur du Stade Rennais a pris la décision de continuer sa collaboration avec le technicien sénégalais. Et ce, bien que ses jours étaient et sont toujours comptés en Bretagne. Et pour cause, dans les hautes sphères du pensionnaire de Ligue 1, il existe une raison précise pour laquelle Habib Beye ait toujours son poste.

«Il y a une raison majeure à tout ce bordel depuis lundi» Habib Beye a vu son président Arnaud Pouille voler à son secours ces dernières heures. Un acte qui devait initialement ne pas avoir lieu d’après Florent Gautreau, journaliste de RMC. « Pouille, qui n’a jamais soutenu Beye publiquement, sort du bois ce soir (ndlr ce mercredi). Il y a une raison majeure à tout ce bordel depuis lundi. Ils pensaient vraiment du côté du board pouvoir rapidement mettre un coach en place ».