Transfert : Il lâche une bombe sur Haaland !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, Manchester City a déboursé environ 60M€ pour arracher Erling Haaland au Borussia Dortmund. Très heureux chez les Citizens, le buteur norvégien a prolongé jusqu'au 30 juin 2034, et ce, en janvier dernier. Malgré tout, Erling Haaland pourrait claquer la porte de l'Etihad Stadium lors du prochain mercato estival. Du moins, c'est ce qu'affirme Keith Wyness, ex-CEO d'Aston Villa.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland a tapé dans l'œil de Pep Guardiola. A tel point qu'il a demandé à la direction de Manchester City de le recruter. Désireux de régaler leur entraineur, les dirigeants des Citizens ont formulé une offre d'environ 60M€ au BVB. Une offensive qui a fait mouche.

Manchester City : Haaland a prolongé jusqu'en 2034 Arrivé à Manchester City le 1er juillet 2022, Erling Haaland est comme un poisson dans l'eau à l'Etihad Stadium. Voulant s'inscrire sur la durée chez les Citizens, l'attaquant de 25 ans a prolongé en janvier dernier, étendant son bail jusqu'au 30 juin 2034. Malgré tout, Erling Haaland pourrait ne plus faire long feu chez les Skyblues.