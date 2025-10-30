Cristiano Ronaldo : Un «transfert historique» est annoncé !

Le 1er janvier 2023, Cristiano Ronaldo a surpris la planète football en migrant vers l'Arabie Saoudite. Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Manchester United, CR7 s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Al Nassr. Interrogé sur la signature de Cristiano Ronaldo, Abdallah Hammad - directeur général de l’Académie Mahd pour le développement des talents - a affirmé que son transfert était historique.
En guerre avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a trouvé un accord avec la direction des Red Devils pour résilier son contrat. Libre depuis le 22 novembre 2022, CR7 s'est envolé vers l'Arabie Saoudite, et ce, pour s'engager gratuitement en faveur d'Al Nassr le 1er janvier 2023.
Cristiano Ronaldo a signé à Al Nassr le 1er janvier 2023
Dans le podcast Thmanya, Abdallah Hammad est revenu sur le transfert de Cristiano Ronaldo (40 ans) à Al Nassr. Le directeur général de l’Académie Mahd pour le développement des talents a fait clairement savoir que l'arrivée de CR7 en Arabie Saoudite était historique.
«La signature de Ronaldo a changé le visage du championnat saoudien»
« Cristiano Ronaldo ? Le premier contact a eu lieu lors de notre voyage au début de la Coupe du monde au Qatar en 2022. Nous avons échangé avec lui et son entourage alors qu'il était encore à Manchester United. La signature de Ronaldo en Arabie saoudite a été un transfert historique qui a changé le visage du championnat saoudien », a déclaré Abdallah Hammad. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Al Nassr.