Cristiano Ronaldo : Un «transfert historique» est annoncé !

Le 1er janvier 2023, Cristiano Ronaldo a surpris la planète football en migrant vers l'Arabie Saoudite. Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Manchester United, CR7 s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Al Nassr. Interrogé sur la signature de Cristiano Ronaldo, Abdallah Hammad - directeur général de l’Académie Mahd pour le développement des talents - a affirmé que son transfert était historique.

En guerre avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a trouvé un accord avec la direction des Red Devils pour résilier son contrat. Libre depuis le 22 novembre 2022, CR7 s'est envolé vers l'Arabie Saoudite, et ce, pour s'engager gratuitement en faveur d'Al Nassr le 1er janvier 2023.

Cristiano Ronaldo a signé à Al Nassr le 1er janvier 2023 Dans le podcast Thmanya, Abdallah Hammad est revenu sur le transfert de Cristiano Ronaldo (40 ans) à Al Nassr. Le directeur général de l’Académie Mahd pour le développement des talents a fait clairement savoir que l'arrivée de CR7 en Arabie Saoudite était historique.