Signature de Kvaratskhelia : La discussion secrète loin du PSG !

Entre le PSG et Khvicha Kvaratskhelia, c’est l’amour fou depuis son transfert à 70M€ l’hiver dernier. Cependant, le club de la capitale est arrivé bien tard dans le dossier contrairement à l’OGC Nice qui, après des discussions avec les principaux intéressés, était proche de conclure un transfert il y a trois ans de cela.

Khvicha Kvaratskhelia a pris la décision d’arborer la tunique du PSG dès lors que le Napoli a ouvert la porte à son transfert pendant le dernier mercato hivernal. Néanmoins, avant sa venue à Paris et même son éclosion aux yeux de l’Europe à Naples, c’est une toute autre destination qui s’était présentée à Kvaratskhelia. Et ce, à quelques centaines de kilomètres seulement de la capitale parisienne à Nice.

«Il me semble avoir vu Kvaratskhelia en visio» Khvicha Kvaratskhelia en Cote-d’Azur. Le directeur sportif de l’époque de l’OGC Nice y avait pensé en la personne de Julien Fournier. Pour L’Équipe, le dirigeant français a reconnu avoir échangé avec le joueur et son agent. « J'ai beaucoup parlé avec son agent et il me semble avoir vu Kvaratskhelia en visio. C'est un joueur qu'on a vraiment, mais vraiment, étudié. Et on avait la chance qu'un Français soit son sélectionneur, ça permettait de connaître à la fois son environnement et de se renseigner sur la personnalité du garçon ».