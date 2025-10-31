Signature de Kvaratskhelia : La discussion secrète loin du PSG !

Entre le PSG et Khvicha Kvaratskhelia, c’est l’amour fou depuis son transfert à 70M€ l’hiver dernier. Cependant, le club de la capitale est arrivé bien tard dans le dossier contrairement à l’OGC Nice qui, après des discussions avec les principaux intéressés, était proche de conclure un transfert il y a trois ans de cela.
Khvicha Kvaratskhelia a pris la décision d’arborer la tunique du PSG dès lors que le Napoli a ouvert la porte à son transfert pendant le dernier mercato hivernal. Néanmoins, avant sa venue à Paris et même son éclosion aux yeux de l’Europe à Naples, c’est une toute autre destination qui s’était présentée à Kvaratskhelia. Et ce, à quelques centaines de kilomètres seulement de la capitale parisienne à Nice.
«Il me semble avoir vu Kvaratskhelia en visio»
Khvicha Kvaratskhelia en Cote-d’Azur. Le directeur sportif de l’époque de l’OGC Nice y avait pensé en la personne de Julien Fournier. Pour L’Équipe, le dirigeant français a reconnu avoir échangé avec le joueur et son agent. « J'ai beaucoup parlé avec son agent et il me semble avoir vu Kvaratskhelia en visio. C'est un joueur qu'on a vraiment, mais vraiment, étudié. Et on avait la chance qu'un Français soit son sélectionneur, ça permettait de connaître à la fois son environnement et de se renseigner sur la personnalité du garçon ».
«Il n'y en a qu'un qui s'est vraiment intéressé à lui»
Finalement, le transfert de Khvicha Kvaratskhelia à l’OGC Nice n’a pas eu lieu alors que le club azuréen était bien seul sur le coup en Ligue 1. Sélectionneur de la Géorgie, Willy Sagnol a tenu le discours suivant par le passé. « Il n'y en a qu'un qui s'est vraiment intéressé à lui. Financièrement, "Kvara" était abordable pour tous les clubs de Ligue 1 ». Le PSG avait manqué le train…