Transferts - PSG : Ce club qui fait craquer Kvaratskhelia !

Avant de rejoindre le PSG l’hiver dernier et d’y connaître le succès qui est le sien, Khvicha Kvaratskhelia a brillé au Napoli. Toutefois, l’international géorgien de 24 ans aurait pu faire la tournée des stades de l’hexagone… sous le maillot de l’OGC Nice. Un transfert en 2022 qu’il aurait trouvé alléchant.

Pendant le mercato hivernal, six mois après un premier échec en parallèle de l’Euro 2024, le comité directeur du PSG annonçait le transfert de Khvicha Kvaratskhelia contre un chèque de 70M€ hors bonus. Une recrue phare du succès du Paris Saint-Germain en Ligue des champions notamment. Toutefois, comme Willy Sagnol l’a dernièrement confié à Ligue 1+, le club de la capitale aurait pu voir l’OGC Nice lui jouer un sale tour il y a trois années de cela.

«C'est là-dessus qu'on avait flashé» Au cours de la saison 2021/2022 lorsque Khvicha Kvaratskhelia décidait de rompre son contrat avec le Rubin Kazan pour des raisons sportives et géopolitiques avec l’offensive russe en Ukraine, le GYM se serait penché sur son cas après avoir effectué une étude poussée de ses performances. Directeur sportif de l’OGC Nice à l’époque, Julien Fournier avoue avoir « flashé » sur le numéro 7 actuel du PSG. « On avait des scouts qui couvraient pas mal de territoires et on était toujours un peu à l'affût des jeunes joueurs qui commençaient à performer. On était à la recherche de joueurs intelligents et lui, c'était exactement ça, un joueur facile dans la compréhension du jeu. C'est là-dessus qu'on avait flashé ».