Transferts - PSG : Ce club qui fait craquer Kvaratskhelia !

Avant de rejoindre le PSG l’hiver dernier et d’y connaître le succès qui est le sien, Khvicha Kvaratskhelia a brillé au Napoli. Toutefois, l’international géorgien de 24 ans aurait pu faire la tournée des stades de l’hexagone… sous le maillot de l’OGC Nice. Un transfert en 2022 qu’il aurait trouvé alléchant.
Pendant le mercato hivernal, six mois après un premier échec en parallèle de l’Euro 2024, le comité directeur du PSG annonçait le transfert de Khvicha Kvaratskhelia contre un chèque de 70M€ hors bonus. Une recrue phare du succès du Paris Saint-Germain en Ligue des champions notamment. Toutefois, comme Willy Sagnol l’a dernièrement confié à Ligue 1+, le club de la capitale aurait pu voir l’OGC Nice lui jouer un sale tour il y a trois années de cela.
«C'est là-dessus qu'on avait flashé»
Au cours de la saison 2021/2022 lorsque Khvicha Kvaratskhelia décidait de rompre son contrat avec le Rubin Kazan pour des raisons sportives et géopolitiques avec l’offensive russe en Ukraine, le GYM se serait penché sur son cas après avoir effectué une étude poussée de ses performances. Directeur sportif de l’OGC Nice à l’époque, Julien Fournier avoue avoir « flashé » sur le numéro 7 actuel du PSG.
« On avait des scouts qui couvraient pas mal de territoires et on était toujours un peu à l'affût des jeunes joueurs qui commençaient à performer. On était à la recherche de joueurs intelligents et lui, c'était exactement ça, un joueur facile dans la compréhension du jeu. C'est là-dessus qu'on avait flashé ».
Kvaratskhelia était prêt à rejoindre la Ligue 1 à Nice dès 2022 !
« Ce genre de profils, celui de joueur d'élimination, de prise de risques, est parfois un peu irrégulier. Ce qui nous avait aussi bluffés, c'était sa capacité à enchaîner les grosses prestations. Et cela s'est vérifié dans la suite de sa carrière ». a conclu Julien Fournier dans les colonnes du jour de L’Equipe ce vendredi en marge de l’affiche PSG - Nice de samedi après-midi. Le quotidien sportif affirme en outre que Khvicha Kvaratskhelia se serait montré emballé par l’opportunité de signer à Nice. Le Paris Saint-Germain a eu chaud…