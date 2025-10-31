Transfert à Paris : Le prochain gros coup déjà annoncé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, du côté du Paris FC, on préparerait dès à présent les coups pour cette fenêtre de recrutement. Alors que le promu aurait l'intention de s'offrir un nouveau buteur, ça ne devrait pas être la seule recrue de l'hiver. En effet, le PFC aurait un autre objectif.

Très attendu cet été pour son premier mercato en Ligue 1, le Paris FC a réalisé certains jolis coups avec notamment la signature de Pierre Lees-Melou. Quid maintenant du recrutement de janvier pour le PFC ? Ça s'activerait en coulisses. Selon les informations de L'Equipe, l'objectif serait de recruter un nouveau buteur. Mais pas seulement...

Un nouveau milieu de terrain au PFC ? En janvier, des nouveaux joueurs sont donc attendus au Paris FC. Alors qu'un attaquant serait donc attendu, L'Equipe fait savoir également que le PFC aurait également l'envie de recruter au milieu de terrain. Un profil physique avec de l'expérience serait ainsi recherché. A voir si l'heureux élu sera trouvé.