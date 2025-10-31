Transfert à Paris : Le prochain gros coup déjà annoncé ?

Alors que le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, du côté du Paris FC, on préparerait dès à présent les coups pour cette fenêtre de recrutement. Alors que le promu aurait l'intention de s'offrir un nouveau buteur, ça ne devrait pas être la seule recrue de l'hiver. En effet, le PFC aurait un autre objectif.
Très attendu cet été pour son premier mercato en Ligue 1, le Paris FC a réalisé certains jolis coups avec notamment la signature de Pierre Lees-Melou. Quid maintenant du recrutement de janvier pour le PFC ? Ça s'activerait en coulisses. Selon les informations de L'Equipe, l'objectif serait de recruter un nouveau buteur. Mais pas seulement...
Un nouveau milieu de terrain au PFC ?
En janvier, des nouveaux joueurs sont donc attendus au Paris FC. Alors qu'un attaquant serait donc attendu, L'Equipe fait savoir également que le PFC aurait également l'envie de recruter au milieu de terrain. Un profil physique avec de l'expérience serait ainsi recherché. A voir si l'heureux élu sera trouvé.
Priorité au buteur !
La priorité sera néanmoins toutefois donné au recrutement d'un buteur. Alors que le Paris FC galère avec son numéro 9, le mercato hivernal pourrait permettre de régler cela. Il ne serait d'ailleurs pas exclu que le dossier Lucas Stassin soit relancé. Pour autant, le PFC ne fera pas de folie pour l'attaquant de l'ASSE.