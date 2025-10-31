Du PSG au Paris FC, il annonce de gros transferts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Star du PSG entre 1993 et 1998, Rai travaille désormais pour le voisin, le Paris FC, dont il est ambassadeur depuis plus de trois ans. Si son rôle au départ était de trouver des investisseurs et des sponsors, il veut désormais créer un « pont » avec le Brésil afin que le PFC puisse accueillir plus de joueurs brésiliens à l’avenir.

S’il n’y en a qu’un seul pour le moment, Rai espère voir d’autres joueurs brésiliens au Paris FC. L’été dernier, le promu de Ligue 1 a dépensé 17M€ afin de s’attacher les services d’Otavio en provenance du FC Porto, mais sa volonté est que le défenseur âgé de 23 ans soit rejoint par d'autres de ses compatriotes.

« Commencer à construire un pont avec le Brésil » « Je suis un ambassadeur actif du Paris FC. Mon rôle au départ était d’amener des investisseurs, des sponsors, promouvoir le club et être aussi un conseiller sur différents sujets au club, et commencer à construire un pont avec le Brésil », a expliqué Rai, dans un entretien accordé à Canal Supporters.