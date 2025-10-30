Mercato : Messi se fait recaler, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Lors de la Coupe du Monde des clubs, le clan Messi aurait approché l'Arabie Saoudite pour boucler un transfert de quatre mois. Toutefois, le ministre des sports du pays aurait refusé de finaliser la signature de la Pulga, affirmant que la Saudi Pro League n'est pas un camp d'entrainement.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi a été transféré librement et gratuitement à l'Inter Miami. Alors que la Coupe du Monde 2026 va débuter le 11 juin, la Pulga avait une idée en tête pour parfaire sa préparation : passer quatre mois en Arabie Saoudite pendant la trêve en MLS. Toutefois, le clan Messi s'est fait recaler par le ministre des Sports du pays.

«Il a refusé que Messi vienne pour seulement quatre mois» « L'équipe de Messi m'a contacté durant la Coupe du monde des clubs l'été dernier, a lancé Abdallah Hammad lors d'un entretien accordé au podcast Thmanya. Il voulait jouer en Arabie saoudite pendant les quatre mois d'interruption du championnat américain afin de se préparer pour le Mondial 2026. La même chose s'était produite avec Beckham lorsqu'il évoluait au Los Angeles Galaxy et qu'il était parti jouer à Milan ».