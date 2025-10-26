Lionel Messi : L'incroyable masterclass de Lamine Yamal !

Amadou Diawara

A seulement 18 ans, Lamine Yamal éclabousse de sa classe la planète football. D'ailleurs, le crack de FC Barcelone est le dauphin d'Ousmane Dembélé au classement du Ballon d'Or 2025. D'après Simon Kuper, auteur du livre « The Barcelona Complex », Lamine Yamal est en avance sur Lionel Messi, qui a remporté le Graal à huit reprises.

Lancé dans le grand bain dès ses 16 ans, Lamine Yamal a gravi les échelons à une vitesse fulgurante. A tel point qu'il fait déjà partie des touts meilleurs joueurs du monde.

