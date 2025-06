Une légende du PSG débarque au Paris FC, le deal parfait !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure du Paris Saint-Germain, Rai occupe des fonctions importantes au sein du PFC, qui s’apprête à faire son retour en Ligue 1. Pierre Ferracci, président de l’autre club de la capitale, a raconté comment l’ancien international brésilien avait attiré chez le promu, ravi de pouvoir compter sur lui.

Le Paris FC se prépare à retrouver l’élite du football français après 46 ans d’attente avec de l’ambition, grâce à l’arrivée de la famille Arnault à sa tête. L’autre club de la capitale peut également compter sur la présence de personnes d’expérience en interne, à l’instar de Jürgen Klopp, stratège en chef du projet football de Red Bull, groupe qui est également entré dans le capital du PFC, mais aussi Rai, ancienne légende du PSG qui occupe des fonctions importantes en tant qu’ambassadeur. Invité de France Bleu, Pierre Ferracci, président du Paris FC, est revenu sur l’arrivée du Brésilien.

« Je suis séduit par la personnalité du bonhomme » « Un jour, Michel Denisot m'appelle et me dit : Est ce que tu veux rencontrer Rai ? Il veut faire quelque chose à Paris, mais pas au PSG. Au Paris FC. Il me dit qu'il suit la trajectoire du club. Je le rencontre donc dans un petit restaurant brésilien du quatrième arrondissement et on se met tout de suite d'accord parce que moi, je suis séduit par la personnalité du bonhomme. Il est très proche de Lula au Brésil. Disons que c'est un peu plus proche de mes convictions que certains autres. La relation de Rai avec Lula, elle ne me perturbe pas. J'aime bien la façon dont il en parle. Donc je le vois et il m'explique pourquoi il préfère travailler avec moi qu'avec le PSG. Je ne vais pas rentrer dans sa relation avec le PSG, ce n'est pas mon problème. Par contre, j'ai saisi la balle au bond parce que sa personnalité est remarquable. Il a même été élu meilleur joueur de l'histoire du PSG, je crois que c'était quand même un signe », confie le président du PFC.