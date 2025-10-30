Désiré Doué blessé : Le PSG a tranché pour son mercato hivernal !

Désiré Doué va encore devoir s’absenter plusieurs semaines après sa blessure à la cuisse ce mercredi, lors du match face au FC Lorient (1-1). Malgré ce nouveau coup dur, le Paris Saint-Germain ne déviera pas de sa stratégie initiale pour le mercato hivernal, Luis Campos et Luis Enrique restant confiants dans la profondeur de l'effectif.
Le PSG n’est décidément pas épargné par les blessures en ce début de saison. Alors que Luis Enrique voyait l’infirmerie se vider ces derniers jours, Désiré Doué s'est blessé à la cuisse droite ce mercredi soir lors du match de Ligue 1 face à Lorient (1-1), quittant ses partenaires en larmes. Le PSG a fait savoir que son attaquant sera « indisponible quelques semaines ».
L’absence de Doué ne change rien pour le mercato
Ce jeudi, le10sport.com vous a révélé que le PSG ne prévoyait pas d’arrivées sur le mercato cet hiver, mais avec ce nouveau coup dur, doit-on s’attendre à du mouvement en conséquence sur le mercato ? Le Parisien affirme que les nombreux pépins physiques du début de saison ne seront pas un motif de recrutement en janvier.
Luis Campos et Luis Enrique satisfaits du mercato
Si la tendance venait à évoluer, et que le PSG se montrait finalement actif sur le marché des transferts, Le Parisien précise que cela n’aura aucun lien avec les risques de blessures. En interne, Luis Campos et Luis Enrique, qui n’aiment pas empiler les joueurs au sein d’un effectif, estiment être suffisamment armés pour gérer d’éventuelles absences.