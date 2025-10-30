Désiré Doué blessé : Le PSG a tranché pour son mercato hivernal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désiré Doué va encore devoir s’absenter plusieurs semaines après sa blessure à la cuisse ce mercredi, lors du match face au FC Lorient (1-1). Malgré ce nouveau coup dur, le Paris Saint-Germain ne déviera pas de sa stratégie initiale pour le mercato hivernal, Luis Campos et Luis Enrique restant confiants dans la profondeur de l'effectif.

Le PSG n’est décidément pas épargné par les blessures en ce début de saison. Alors que Luis Enrique voyait l’infirmerie se vider ces derniers jours, Désiré Doué s'est blessé à la cuisse droite ce mercredi soir lors du match de Ligue 1 face à Lorient (1-1), quittant ses partenaires en larmes. Le PSG a fait savoir que son attaquant sera « indisponible quelques semaines ».

L’absence de Doué ne change rien pour le mercato Ce jeudi, le10sport.com vous a révélé que le PSG ne prévoyait pas d’arrivées sur le mercato cet hiver, mais avec ce nouveau coup dur, doit-on s’attendre à du mouvement en conséquence sur le mercato ? Le Parisien affirme que les nombreux pépins physiques du début de saison ne seront pas un motif de recrutement en janvier.