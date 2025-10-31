Une star à Paris : L’accord de 10M€ qui sauve le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Khvicha Kvaratskhelia, c’est l’amour fou depuis sa signature à l’hiver dernier. Cependant, un autre club de Ligue 1 aurait pu lui couper l’herbe sous le pied bien avant : l’OGC Nice. Le Paris Saint-Germain a néanmoins pu compter sur le Napoli afin de faire capoter cette opération à Nice.

Contrairement au mercato d’hiver de son rival historique qu’est l’OM, avec pas moins de quatre recrues dont Amine Gouiri, le PSG s’était montré bien moins actif. Seul fait d’arme de la fenêtre des transferts en question pour le club de la capitale : la signature à 70M€ de Khvicha Kvaratskhelia. Et quel coup au vu de l’impact du Géorgien sur les succès parisiens en seconde partie saison dont la Ligue des champions.

Le coup du Napoli qui retarde le transfert de Kvaratskhelia en France Néanmoins, l’histoire aurait pu être tout autre. En 2022, Khvicha Kvaratskhelia fuyait le Rubin Kazan qui s’enlisait sportivement parlant avec, par dessus le marché, une offensive de la Russie en Ukraine. Direction le Dinamo Batumi pour le Géorgien qui revenait donc à la maison pour seulement quelques mois. En effet, le Napoli misait 10M€ sur l’ailier alors âgé de 21 ans et « Kvaradona » prenait part au Scudetto remporté par les Napolitains la saison suivante.