«Il nous manquait quelque chose» : Le fiasco du PSG avec Neymar et Messi !

Axel Cornic

Alors que personne ne s’y attendait, le Paris Saint-Germain a sorti la meilleure saison de son histoire, avec évidemment cette victoire éclatante en Ligue des Champions. Et tout cela alors que pour la première fois il n’y avait aucune véritable star mondiale, après les départs de Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé.

Un nouveau PSG est né. Depuis le début de projet, QSI a toujours misé gros sur les stars de la planète football. De Zlatan Ibrahimovic à Lionel Messi en passant par Neymar et Kylian Mbappé, la liste est très longue et surtout prestigieuse. Mais aucune d’entre elles n’a réussi à ramener la Ligue des Champions à Paris…

« Il ne s'agit pas seulement d'acheter des joueurs et de gagner » Arrivé au début de l’ère qatari, Marco Verratti a tout vécu au PSG et il ne semble pas vraiment surpris de ce succès inattendu, alors que tous les grands noms étaient partis. « C'est ce qui fait la beauté du football. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des joueurs et de gagner » a expliqué l’ancien milieu de terrain parisien, dans un entretien accordé à MARCA.