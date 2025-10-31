PSG - Désiré Doué : La catastrophe redoutée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG va devoir faire sans Désiré Doué pour plusieurs semaines. Blessé à la cuisse, l'international français avait quitté le stade de Lorient mercredi aidé par des béquilles. Forcément, l'état de santé de Doué inquiétait tout le monde, y compris au sein du club de la capitale. A Paris, on redoutait le pire avec Doué.

Déjà absent plusieurs semaines cette saison à cause d'une blessure, Désiré Doué va encore être éloigné des terrains un moment. En effet, les images du joueur du PSG face à Lorient, se blessant à la cuisse, ont été terribles. Quasiment en larmes au moment de sortir du terrain, Doué est reparti de Bretagne en béquilles.

« Doué sera indisponible quelques semaines » Après la blessure de Désiré Doué, on s'inquiétait de la durée de l'absence du joueur du PSG. Ce jeudi, le club de la capitale publiait un communiquait sur le Français, annonçant : « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale ».