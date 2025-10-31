PSG - Désiré Doué : La catastrophe redoutée !

Le PSG va devoir faire sans Désiré Doué pour plusieurs semaines. Blessé à la cuisse, l'international français avait quitté le stade de Lorient mercredi aidé par des béquilles. Forcément, l'état de santé de Doué inquiétait tout le monde, y compris au sein du club de la capitale. A Paris, on redoutait le pire avec Doué.
Déjà absent plusieurs semaines cette saison à cause d'une blessure, Désiré Doué va encore être éloigné des terrains un moment. En effet, les images du joueur du PSG face à Lorient, se blessant à la cuisse, ont été terribles. Quasiment en larmes au moment de sortir du terrain, Doué est reparti de Bretagne en béquilles.
« Doué sera indisponible quelques semaines »
Après la blessure de Désiré Doué, on s'inquiétait de la durée de l'absence du joueur du PSG. Ce jeudi, le club de la capitale publiait un communiquait sur le Français, annonçant : « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale ».
« J'espère que tout n'a pas pété »
On est donc aujourd'hui fixé sur la blessure de Désiré Doué. Dès la fin du match face à Lorient, le PSG redoutait d'ailleurs le pire avec son joueur. En effet, rapporté par L'Equipe, un membre du club de la capitale faisait savoir : « J'espère que tout n'a pas pété ».