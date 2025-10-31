Transfert annulé : Mbappé prend son téléphone, c’est terminé !

Le Paris Saint-Germain a perdu Kylian Mbappé en raison de sa volonté de rejoindre le club de ses rêves : le Real Madrid. Néanmoins, au fil de son séjour dans la capitale parisienne, un autre cador européen aurait pu s'attacher ses services de par le forcing de Jürgen Klopp. Mais Mbappé s'est montré clair : le Real Madrid ou rien.
Kylian Mbappé a eu l'embarras du choix à plusieurs reprises au fil de sa carrière. Avant de signer un contrat professionnel à l'AS Monaco, Arsène Wenger le voulait à Arsenal comme il l'a affirmé pour beIN SPORTS par le passé. En Angleterre, le Liverpool de Jürgen Klopp a également tenté sa chance en 2017 avant que le futur champion du monde décide de s'engager en faveur du PSG.
«Des coups de fil avec Jürgen Klopp ? C’était sérieux comme option, c’est la réalité»
Outre l'été en question, Jürgen Klopp a tenté à diverses reprises de charmer Kylian Mbappé pour qu'il le rejoigne à Liverpool comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité en avril 2020. Fabrice Hawkins a confirmé notre tendance pour Aliotalk. « Il aurait pu aller à Liverpool. Il y avait beaucoup de clubs qui lui font la cour et qui sont prêts à l’accueillir. (…) Des coups de fil avec Jürgen Klopp ? C’était sérieux comme option, c’est la réalité ».
«C’était un choix de Kylian Mbappé et de sa famille de ne pas privilégier ce projet»
Le journaliste de RMC a par ailleurs communiqué un élément important de l'échec du feuilleton Kylian Mbappé à Liverpool : c'est le joueur en personne qui a fermé cette option. « Liverpool le voulait. Klopp fait des pieds et des mains pour essayer de l’attirer. Là aussi, c’était un choix de Kylian Mbappé et de sa famille de ne pas privilégier ce projet là. Mais c’était une vraie possibilité. Liverpool a mis tous les arguments sur la table pour essayer de l’attirer ».