Transfert annulé : Mbappé prend son téléphone, c’est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a perdu Kylian Mbappé en raison de sa volonté de rejoindre le club de ses rêves : le Real Madrid. Néanmoins, au fil de son séjour dans la capitale parisienne, un autre cador européen aurait pu s'attacher ses services de par le forcing de Jürgen Klopp. Mais Mbappé s'est montré clair : le Real Madrid ou rien.

Kylian Mbappé a eu l'embarras du choix à plusieurs reprises au fil de sa carrière. Avant de signer un contrat professionnel à l'AS Monaco, Arsène Wenger le voulait à Arsenal comme il l'a affirmé pour beIN SPORTS par le passé. En Angleterre, le Liverpool de Jürgen Klopp a également tenté sa chance en 2017 avant que le futur champion du monde décide de s'engager en faveur du PSG.

«Des coups de fil avec Jürgen Klopp ? C’était sérieux comme option, c’est la réalité» Outre l'été en question, Jürgen Klopp a tenté à diverses reprises de charmer Kylian Mbappé pour qu'il le rejoigne à Liverpool comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité en avril 2020. Fabrice Hawkins a confirmé notre tendance pour Aliotalk. « Il aurait pu aller à Liverpool. Il y avait beaucoup de clubs qui lui font la cour et qui sont prêts à l’accueillir. (…) Des coups de fil avec Jürgen Klopp ? C’était sérieux comme option, c’est la réalité ».