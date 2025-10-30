Le PSG annonce déjà un renfort pour 2026 ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Désiré Doué s'est blessé sérieusement lors de la confrontation entre le PSG et le FC Lorient. D'après le club de la capitale, l'international français a été victime d'une lésion musculaire de la cuisse droite. S'il ne va pas se faire opérer, Désiré Doué pourrait tout de même être contraint d'attendre le début de l'année 2026 pour reprendre la compétition.

Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, le PSG avait rendez-vous avec le FC Lorient au Moustoir ce mercredi soir. En plus d'avoir laissé filer deux points (1-1), le club emmené par Luis Enrique a perdu Désiré Doué.

PSG : Doué est blessé à la cuisse droite Touché à la cuisse droite, Désiré Doué a dû quitter la pelouse du Moustoir prématurément ce mercredi soir. En larmes, le numéro 14 du PSG a été évacué à l'aide d'une civière. A en croire l'écurie rouge et bleu, Désiré Doué devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale », a communiqué le PSG sur son site officiel ce jeudi après-midi.