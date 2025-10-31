Qatar - OM : Il vide enfin son sac après son transfert !

Axel Cornic

Lors de son arrivée à l’été 2024, Roberto De Zerbi a vu l’Olympique de Marseille totalement changer. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont souhaité offrir à l’Italien tous les joueurs dont il avait besoin et si certains jolis coups ont été bouclés, tout n’a pas été parfait pour le club phocéen.

On ne compte plus les fiasco marseillais sur le mercato. Il faut dire que le directeur sportif Medhi Benatia est très ambitieux depuis son arrivée à l’OM, avec notamment les arrivées de joueurs comme Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Mais le bras droit du président Pablo Longoria aurait aimé faire plus…

« Ça a été un peu difficile de prendre la décision de signer au Qatar » C’est le cas lors du mercato estival 2024, lorsqu’il a tenté sa chance avec Luis Alberto. Mais le maître à jouer de la Lazio n’a finalement jamais rejoint l’OM, puisqu’il a signé du côté du Qatar ? « Ça a été un peu difficile de prendre la décision de signer au Qatar » a récemment confié l’Espagnol, dans des propos rapportés par Sky Sport Italia.