OM : Transfert espéré à l'OL, il est attendu !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, certaines sources indiquent qu’Endrick pourrait quitter le Real Madrid pour rejoindre l’OL sous la forme d’un prêt. Les dirigeants lyonnais cherchent à mettre la main sur un attaquant pour remplacer Malick Fofana qui sera indisponible pendant plusieurs mois et Paulo Fonseca, présent en conférence de presse, a commenté la rumeur qui envoie le Brésilien en France.

Lors du dernier mercato estival, Malick Fofana était très proche de quitter l’OL. Finalement, l’international belge a décidé de rester à Lyon, malgré l’intérêt de plusieurs formations. Les Gones sont donc ravis du choix de l’attaquant, mais malheureusement ce dernier s’est blessé face à Strasbourg et il sera indisponible pendant plusieurs mois.

Endrick à l’OL ? Victime d’une entorse grave de la cheville droite, Malick Fofana sera absent au minimum trois mois et cela pousse donc l’OL à s’activer pour lui trouver un remplaçant lors du mercato hivernal. Dernièrement, de nombreuses sources ont indiqué que les dirigeants lyonnais avaient un œil sur Endrick, qui ne joue pas du tout du côté du Real Madrid et qui serait donc ouvert à un départ sous la forme d’un prêt. Toutefois, les Gones ne seraient pas les seuls sur le dossier, puisque l’OM serait également intéressé par le Madrilène.