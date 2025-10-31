Transfert à 8M€ : L’OM annonce une grosse galère !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en toute fin de mercato estival sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat quasi-obligatoire de 8M€ en provenance de Bournemouth, Hamed Traoré n'est toujours pas remis de ses pépins physiques. Et Roberto De Zerbi a même annoncé une très mauvaise nouvelle à ce sujet en conférence de presse.

Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse, Hamed Traoré (25 ans) n'a disputé qu'un seul match officiel avec l'OM depuis le début de la saison. L'attaquant ivoirien, prêté par Bournemouth avec une option d'achat quasi-obligatoire de 8M€, semblait sur le chemin de la guérison ces derniers jours, mais Roberto De Zerbi a fait une révélation fracassante en conférence de presse ce vendredi sur le numéro 20 de l'OM.

« Les choses ne vont pas bien pour Hamed Traoré » « C'est encore trop tôt et les choses ne vont pas bien pour Hamed Traoré. Il n'est pas sur la voie de la guérison », a indiqué l'entraîneur italien de l'OM. En clair, Hamed Traoré est encore loin de pouvoir faire son retour à la compétition si l'on en croit les propos de Roberto De Zerbi...