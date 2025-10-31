Transfert à 8M€ : L’OM annonce une grosse galère !

Recruté par l'OM en toute fin de mercato estival sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat quasi-obligatoire de 8M€ en provenance de Bournemouth, Hamed Traoré n'est toujours pas remis de ses pépins physiques. Et Roberto De Zerbi a même annoncé une très mauvaise nouvelle à ce sujet en conférence de presse.
Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse, Hamed Traoré (25 ans) n'a disputé qu'un seul match officiel avec l'OM depuis le début de la saison. L'attaquant ivoirien, prêté par Bournemouth avec une option d'achat quasi-obligatoire de 8M€, semblait sur le chemin de la guérison ces derniers jours, mais Roberto De Zerbi a fait une révélation fracassante en conférence de presse ce vendredi sur le numéro 20 de l'OM.
« Les choses ne vont pas bien pour Hamed Traoré »
« C'est encore trop tôt et les choses ne vont pas bien pour Hamed Traoré. Il n'est pas sur la voie de la guérison », a indiqué l'entraîneur italien de l'OM. En clair, Hamed Traoré est encore loin de pouvoir faire son retour à la compétition si l'on en croit les propos de Roberto De Zerbi...
« C'est vraiment le point noir de cette période »
Et de manière plus générale, l'entraîneur de l'OM se montre très agacé par l'infirmerie remplie au sein de son effectif : « C'est vraiment le point noir de cette période, ce qui me préoccupe ce sont les blessures. C'est une chose d'en avoir 2 ou 3 mais là c'est 7-8 », poursuit De Zerbi.