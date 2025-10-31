OM - Un joueur finit aux urgences : La grande annonce sur les réseaux sociaux !

Entré en jeu à un quart d’heure du coup de sifflet final de la rencontre entre l’OM et le SCO d’Angers mercredi soir, Bilal Nadir n’a pas pu terminer le match. La faute à un malaise suite à un contact. Direction l’hôpital pour le minot marseillais. Plus de peur que de mal pour Nadir comme ce dernier l’a confié sur ses réseaux sociaux.
Mercredi soir, l’OM a été tenu en échec par le SCO d’Angers à l’Orange Vélodrome. Cependant, un évènement a relégué le match nul (2-2) au second plan. En effet, Bilal Nadir a été la tâche sombre du tableau de cette soirée de Ligue 1 de milieu de semaine. La faute à un malaise à la suite d’un contact qui lui a valu une sortie sur civière dans un premier.
«Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital afin d’y effectuer un bilan médical complet»
Par la suite, Bilal Nadir a quitté l’Orange Vélodrome pour filer à l’hôpital dans le cadre d’examens complémentaires. C’est son entraîneur Roberto De Zerbi qui le confiait en conférence de presse d’après-match. Jeudi, un communiqué était publié par l’OM offrant des nouvelles rassurantes à son sujet. « Le joueur n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident. Dès sa prise en charge par le staff médical du club et les secours présents sur place, l’ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales. Par mesure de précaution, Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital afin d’y effectuer un bilan médical complet ».
«Je suis hors de danger»
Sur son compte Instagram, le jeune Bilal Nadir (21 ans) a pris la parole en s’adressant à sa communauté sur son état de santé après cette frayeur il y a moins de 48 heures. « Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous rassurez concernant mon état de santé qui est stable. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages et votre soutien. Je suis hors de danger et je me porte mieux grâce à Dieu ».