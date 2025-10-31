OM - Un joueur finit aux urgences : La grande annonce sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entré en jeu à un quart d’heure du coup de sifflet final de la rencontre entre l’OM et le SCO d’Angers mercredi soir, Bilal Nadir n’a pas pu terminer le match. La faute à un malaise suite à un contact. Direction l’hôpital pour le minot marseillais. Plus de peur que de mal pour Nadir comme ce dernier l’a confié sur ses réseaux sociaux.

Mercredi soir, l’OM a été tenu en échec par le SCO d’Angers à l’Orange Vélodrome. Cependant, un évènement a relégué le match nul (2-2) au second plan. En effet, Bilal Nadir a été la tâche sombre du tableau de cette soirée de Ligue 1 de milieu de semaine. La faute à un malaise à la suite d’un contact qui lui a valu une sortie sur civière dans un premier.

«Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital afin d’y effectuer un bilan médical complet» Par la suite, Bilal Nadir a quitté l’Orange Vélodrome pour filer à l’hôpital dans le cadre d’examens complémentaires. C’est son entraîneur Roberto De Zerbi qui le confiait en conférence de presse d’après-match. Jeudi, un communiqué était publié par l’OM offrant des nouvelles rassurantes à son sujet. « Le joueur n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident. Dès sa prise en charge par le staff médical du club et les secours présents sur place, l’ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales. Par mesure de précaution, Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital afin d’y effectuer un bilan médical complet ».