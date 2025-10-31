De Zerbi déjà en pleine crise : Le coup de pression inattendu à l’OM !

Axel Cornic

Il n’y a pas si longtemps, l’Olympique de Marseille était leader de Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain et faisait rêver les supporters. Mais la situation a très vite changé, avec les hommes de Roberto De Zerbi qui ont d’abord perdu sur la pelouse du RC Lens (2-1), avant de ne pas faire mieux qu’un match nul ce mercredi, contre le SCO Angers (2-2).

Tout change très vite dans le football, surtout à Marseille. Après un mois de septembre exceptionnel, l’OM est retombé dans ses travers et pourrait bien tomber de très haut. De premier de Ligue 1, les phocéens sont passés deuxième puis troisième et avec le RC Strasbourg, l’OL ou encore le RC Lens qui pousse derrière, les prochaines semaines s’annoncent bouillantes.

« On a replongé en plein doute » Dans l’After Foot de ce jeudi soir, Daniel Riolo a ainsi livré un constat assez inquiétant concernant l’OM et la gestion de Roberto De Zerbi. « Hier (mercredi) on a replongé en plein doute. Je ne vais pas être trop sévère parce que l'OM a le droit d'être patient. Néanmoins, cela n'interdit pas les questions, et j'ai aimé celle qu'a posée De Zerbi en disant qu'il faut qu'on sache à quel monde on veut appartenir » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC.