De Zerbi refait le coup : C'est la panique à l'OM !

Très inquiet après le match nul concédé face à Angers (2-2) mercredi soir, Walid Acherchour a l’impression de revoir le même OM que la saison dernière sous Roberto De Zerbi. Le consultant de RMC voit une équipe intéressante contre les « gros », mais en difficulté quand elle affronte des « petits ».

« Le contenu d’hier (mercredi) m’a fortement inquiété. » Dans Génération After sur RMC, Walid Acherchour s’est dit préoccupé par le visage affiché par l’OM mercredi lors de la réception d’Angers (2-2). S’il s’était voulu positif malgré les défaites contre le Sporting Portugal (2-1) et le RC Lens (2-1), il a impression que les démons de la saison dernière refont surface.

«Je suis en train de revoir le De Zerbi de l’année une» « Je commence à voir un OM à deux visages. Un OM qui face aux gros, même quand ça perd, montre un contenu plutôt satisfaisant, mais par contre, dès qu’ils jouent des petites équipes, je suis en train de revoir le De Zerbi de l’année une. Hier sur la première mi-temps, je pense qu’il y a match sur les plus faibles mi-temps que l’on a vues sous l’ère De Zerbi », a déclaré Walid Acherchour.