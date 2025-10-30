De Zerbi : L’annonce qui le sauve à l’OM !

Tenu en échec par Angers (2-2) mercredi soir, l’OM a enchaîné un deuxième match consécutif sans victoire en Ligue 1, laissant passer l’occasion de reprendre la tête du championnat. Une contre-performance que Jérôme Rothen ne veut pas mettre sur le dos de Roberto De Zerbi, estimant que les joueurs marseillais auraient dû être capables de l’emporter contre le SCO.
Après avoir vu le PSG être tenu en échec par Lorient (1-1), l’OM avait l’occasion de reprendre la première place de Ligue 1 mercredi soir. Une opportunité que les Olympiens n’ont pas saisie, en concédant un match nul dans le temps additionnel lors de la réception d’Angers (2-2).
« Quel que soit l’entraîneur sur le banc, le talent des joueurs de Marseille doit faire la différence »
Pour Jérôme Rothen, la responsabilité de cette contre-performance revient aux joueurs de l’OM, et non à Roberto De Zerbi. « Pour battre Angers, quel que soit l’entraîneur sur le banc, le talent des joueurs de Marseille doit faire la différence. Ils doivent se prend en main. Excuse-moi de penser que les joueurs de Marseille sont bien supérieurs à ceux d’Angers. Angers a fait une très bonne première mi-temps et je ne veux pas minimiser leur performance, mais ils se sont fait marcher dessus », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC.
« Il y a des attitudes sur le match d’hier qui me font dire que l’entraîneur n’est pas responsable de ça »
« Quand je vois le match de Paixao et Greenwood, avec aussi peu de courses, je me dis que c’est pas la faute de De Zerbi, c’est la faute de ces joueurs-là qui ont mal préparé leur match », a ajouté Jérôme Rothen. « Et Gomes, mais je pourrais t’en citer d’autres. Hojbjerg, on va pas me dire que c’est de la fatigue, comme Vermeeren au milieu de terrain. Il y a des attitudes sur le match d’hier qui me font dire que l’entraîneur n’est pas responsable de ça. »