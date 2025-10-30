De Zerbi : L’annonce qui le sauve à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Tenu en échec par Angers (2-2) mercredi soir, l’OM a enchaîné un deuxième match consécutif sans victoire en Ligue 1, laissant passer l’occasion de reprendre la tête du championnat. Une contre-performance que Jérôme Rothen ne veut pas mettre sur le dos de Roberto De Zerbi, estimant que les joueurs marseillais auraient dû être capables de l’emporter contre le SCO.

Après avoir vu le PSG être tenu en échec par Lorient (1-1), l’OM avait l’occasion de reprendre la première place de Ligue 1 mercredi soir. Une opportunité que les Olympiens n’ont pas saisie, en concédant un match nul dans le temps additionnel lors de la réception d’Angers (2-2).

« Quel que soit l’entraîneur sur le banc, le talent des joueurs de Marseille doit faire la différence » Pour Jérôme Rothen, la responsabilité de cette contre-performance revient aux joueurs de l’OM, et non à Roberto De Zerbi. « Pour battre Angers, quel que soit l’entraîneur sur le banc, le talent des joueurs de Marseille doit faire la différence. Ils doivent se prend en main. Excuse-moi de penser que les joueurs de Marseille sont bien supérieurs à ceux d’Angers. Angers a fait une très bonne première mi-temps et je ne veux pas minimiser leur performance, mais ils se sont fait marcher dessus », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC.