Lamine Yamal : La folle révélation… à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au tout début de saison, peu de supporters et d’observateurs de l’OM auraient pu prédire l’ascension fulgurante que connaît actuellement Robinio Vaz (18 ans). L’attaquant de 2007, à l’instar de Lamine Yamal et Franco Mastantuono notamment, fait mieux que les cracks du FC Barcelone et du Real Madrid notamment. Explications .

Cette saison, en l’espace de 10 apparitions sous le maillot de l’OM, Robinio Vaz est parvenu à se montrer particulièrement décisif. L’attaquant de 18 ans profite de l’absence d’Amine Gouiri blessé à l’épaule afin de bénéficier d’un temps de jeu plus important. Roberto De Zerbi fait confiance à l’attaquant français qui lui rend bien.

Robinio Vaz, le joker de l’OM Contre le Paris FC (5-2), Le Havre (6-2) et mercredi soir pour la réception du SCO d’Angers au Vélodrome (2-2), Robinio Vaz a fait trembler les filets en faveur de l’OM. En plus d’être buteur, il est altruiste. Et pour cause, à Metz et face au Havre, Vaz a délivré à chaque match une passe décisive à Igor Paixao et Mason Greenwood.