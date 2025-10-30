Lamine Yamal : La catastrophe évitée de justesse !

Pierrick Levallet

Ces derniers temps, Lamine Yamal fait plus souvent parler de lui pour sa vie hors des terrains. Le phénomène du FC Barcelone s’est d’ailleurs offert une nouvelle demeure, anciennement habitée par Shakira et Gerard Piqué. Une catastrophe évitée de justesse aurait d’ailleurs précipité sa décision de quitter son logement actuel.

Lamine Yamal fait plus souvent parler de lui pour sa vie extra-sportive que pour ses exploits sur le terrain ces derniers temps. Le phénomène du FC Barcelone a par exemple été au coeur d’une grosse polémique avant le Clasico contre le Real Madrid. Mais cela ne semble pas avoir perturbé le crack de 18 ans, au contraire.

Lamine Yamal s'est offert l'ancienne villa de Shakira Lamine Yamal s’est d’ailleurs fait un joli cadeau récemment. Le prodige barcelonais s’est en effet offert une villa à 11M€, anciennement habitée par Shakira et Gerard Piqué. Une catastrophe évitée de justesse aurait d’ailleurs précipité sa décision de déménager au plus vite.