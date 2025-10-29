Lamine Yamal avec une star française, l'incroyable rumeur qui vire à la fake news !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces dernières heures, la presse espagnole a affirmé que le FC Barcelone avait empêché la diffusion d’un entretien entre Lamine Yamal et le streamer AmineMaTué, quelques jours après la défaite du club culé contre le Real Madrid. Une information démentie par la star d’internet dans un live sur Twitch.

C’est une annonce qui n’est pas passée inaperçue en Espagne. En début de semaine, Lamine Yamal est apparu dans un clip aux côtés du streamer AmineMaTue pour promouvoir un live prévu ce mardi, soit deux jours après le Clasico perdu par le Barça. Selon El Chiringuito, le club culé aurait refusé la diffusion d’une interview enregistrée de l’attaquant par la star d’internet aux 3,3 millions d'abonnés sur Twitch. Ce que dément AmineMaTue.

« El Chiringuito, je ne sais pas d'où vous tenez vos sources. Vous étiez à côté de la plaque » « J'ai vu deux versions différentes. Une où ça déclarait qu'une interview était déjà enregistrée et que j'allais la diffuser ce soir. Et une autre qui disait que je devais faire un live avec Lamine Yamal ce soir. Et qu'apparemment le FC Barcelone aurait communiqué à Lamine Yamal qu'il fallait annuler quelque chose qui n'a pas du tout existé. El Chiringuito, je ne sais pas d'où vous tenez vos sources. Vous étiez à côté de la plaque », a répondu le streamer, rapporté par RMC.