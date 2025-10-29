Daniel Riolo - Gilles Verdez : Le clash surréaliste devant Cyril Hanouna !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine promotion pour son dernier livre Le Football selon moi, Daniel Riolo était notamment présent sur le plateau de Tout beau tout n9uf sur W9 mardi soir. L'occasion pour le journaliste de RMC de retrouver son ancien confrère Gilles Verdez avec lequel le ton est sérieusement monté devant Cyril Hanouna.

En pleine tournée pour la promotion de son nouvel ouvrage Le Football selon moi, Daniel Riolo fait la tournée des plateaux de télévision. Mardi soir, le journaliste de RMC était donc sur W9 où il était l'invité de Cyril Hanouna pour Tout beau tout n9uf.

Riolo part au clash avec Verdez L'occasion pour Daniel Riolo de croiser son ancien confrère Gilles Verdez, qui a également été journaliste sportif par le passé. Mais cette fois-ci, ils ne parlaient pas de football. En effet, les deux hommes se sont écharpés sur un tout autre sujet à savoir le nom des vacances scolaires. Gilles Verdez voudrait toutes les renommer à l'image des vacances de Noël qui deviendrait les vacances d'hiver, ou celles de la Toussaint qui seraient donc les vacances d'automne. « Parce que ça concernerait tout le monde », a expliqué le chroniquer de Cyril Hanouna. Ce qui a particulièrement irrité Daniel Riolo qui lui a sèchement répondu.