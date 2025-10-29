Daniel Riolo - Gilles Verdez : Le clash surréaliste devant Cyril Hanouna !

En pleine promotion pour son dernier livre Le Football selon moi, Daniel Riolo était notamment présent sur le plateau de Tout beau tout n9uf sur W9 mardi soir. L'occasion pour le journaliste de RMC de retrouver son ancien confrère Gilles Verdez avec lequel le ton est sérieusement monté devant Cyril Hanouna.
Riolo part au clash avec Verdez
L'occasion pour Daniel Riolo de croiser son ancien confrère Gilles Verdez, qui a également été journaliste sportif par le passé. Mais cette fois-ci, ils ne parlaient pas de football. En effet, les deux hommes se sont écharpés sur un tout autre sujet à savoir le nom des vacances scolaires. Gilles Verdez voudrait toutes les renommer à l'image des vacances de Noël qui deviendrait les vacances d'hiver, ou celles de la Toussaint qui seraient donc les vacances d'automne. « Parce que ça concernerait tout le monde », a expliqué le chroniquer de Cyril Hanouna. Ce qui a particulièrement irrité Daniel Riolo qui lui a sèchement répondu.
«Pourquoi détester à ce point la France et l’histoire de France ?»
« La France est ce putain de pays qui veut dégueuler son histoire. J’aurais aimé le dire sans gros mots, mais ça me dépasse qu’on ait un problème avec l’histoire de notre pays. Je ne sais pas ce qui motive les gens qui ont les arguments de Gilles Verdez. Je ne sais pas ce qu’il y a derrière. Pourquoi détester à ce point la France et l’histoire de France ? », demande carrément Daniel Riolo, très remonté contre Gilles Verdez.