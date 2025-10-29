Géraldine Maillet met un stop à Daniel Riolo !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sur le plateau de « Tout beau tout neuf », Géraldine Maillet a affiché ses réserves quant à une collaboration professionnelle avec Daniel Riolo, son compagnon. Bien que Cyril Hanouna ait manifesté son intérêt pour le journaliste de RMC en tant que chroniqueur, l’ancienne mannequin a clairement indiqué sa préférence pour une alternance, probablement afin d'éviter les tensions dans son couple.

Quelques jours après avoir affiché son envie de l’avoir un jour autour de sa table comme chroniqueur, Cyril Hanouna a reçu Daniel Riolo ce mardi soir sur le plateau de « Tout beau tout neuf » sur W9 à l’occasion de la sortie du nouveau livre du journaliste de RMC, Le football selon moi. Ce dernier s’est donc retrouvé face à Géraldine Maillet, sa compagne.

« On ne s'est jamais vraiment posé la question » Le couple n’a pas échappé aux questions des autres chroniqueurs concernant leur vie privée, mais pas que, puisque Daniel Riolo et Géraldine Maillet ont été interrogés sur l’éventualité de faire de l’antenne ensemble, question loin d’être anodine quand on sait que Cyril Hanouna lorgne la grande gueule de l’After Foot. « On ne s'est jamais vraiment posé la question », a réagi Riolo, n’écartant pas cette hypothèse. Sa moitié s’est néanmoins montrée plus catégorique.