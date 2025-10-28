«Une vraie souffrance» : Daniel Riolo répond à Géraldine Maillet

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il est en pleine promotion pour la sortie de son livre, Daniel Riolo a été interrogé par sa compagne Géraldine Maillet sur l'écriture de son ouvrage. Et le journaliste de RMC confirme que ce fut une vraie souffrance pour lui de se lancer dans l'écriture d'un nouveau livre.

Journaliste mais également écrivain, Daniel Riolo vient de sortir son nouveau livre intitulé Le football selon moi pour lequel il est en pleine promotion. Une promotion qui l'a notamment mené sur le plateau d'On a du nouveau, le talk-show de Novo19. Et le journaliste de RMC a du répondre à une question posée par une personne qu'il connaît très bien puisqu'il s'agit de sa compagne Géraldine Maillet.

Géraldine Maillet interroge Daniel Riolo à la télé « Tu prenais plus de plaisir à écrire que ce que tu disais en réalité ? Parce qu'à chaque fois, tu me dis : "je n'écris plus". Et finalement, tu recommences. Je voulais donc savoir si c'était du plaisir ou de la souffrance ? Et ensuite quand tu as fini ce livre, tu m'as dit : "Ben en fait, c'est fou tout ce que j'ai oublié". Je voulais savoir s'il y allait avoir un tome 2 du football selon toi », demande-t-elle à son compagnon qui répond dans la foulée.