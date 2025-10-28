Clash avec Yamal : Mbappe met de l'huile sur le feu, la provocation devant les caméras !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a battu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Alors que Lamine Yamal a taclé son équipe avant le coup d'envoi de la rencontre, Kylian Mbappé s'est vengé à sa manière. En effet, le numéro 10 de la Maison-Blanche a chambré son homologue du Barça sur le terrain et dans les vestiaires.

Le premier Clasico de la saison a eu lieu ce dimanche après-midi au Santiago Bernabeu. Pour pimenter la partie, Lamine Yamal a lâché plusieurs annonces chocs. D'une part, le numéro 10 du FC Barcelone a laissé clairement entendre que le Real Madrid était avantagé par les arbitres. « Si Porcinos (l’équipe d'Ibai Llanos) est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League ? Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… Si le Real Madrid vole ? Voyons… », a déclaré Lamine Yamal dans une vidéo postée par la Kings League.

Real Madrid 2-1 FC Barcelone D'autre part, Lamine Yamal a mis la pression au Real Madrid dans une vidéo publiée en story sur Instagram. « La peur ? J'ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire. Il joue pour son avenir. Il joue pour ne pas revenir au niveau où il était. La vraie pression n'est pas dans le stade. Elle est dans l'opinion de ses amis du premier jour. Quand il marque, il ne célèbre pas par ego. Il célèbre car il sait que ce but peut tout changer pour lui, son entourage, son quartier », pouvait-on lire et entendre.