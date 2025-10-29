Daniel Riolo et Géraldine Maillet : Qui est le mieux payé dans le couple ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de son passage dans l'émission de Cyril Hanouna sur W9, Daniel Riolo a été interrogé sur les revenus de son couple avec Géraldine Maillet. Prudent sur les chiffres, le journaliste sportif a affirmé gagner « à peu près pareil » que sa compagne, bien que cette dernière estime qu'il perçoit un peu plus.

Présent sur le plateau de Cyril Hanouna ce mardi soir pour la sortie de son livre, Le Football selon moi, Daniel Riolo n’a pas échappé aux questions sur son couple avec Géraldine Maillet, chroniqueuse de l’émission « Tout beau tout neuf ». Il a notamment été question d’argent lorsque Jordan De Luxe les a interpellés sur leur salaire.

Daniel Riolo et Géraldine Maillet interpellés sur leur salaire « Je voulais savoir qui gagne le plus dans le couple et est-ce que vous faites compte commun ? », a demandé le chroniqueur, connu pour sa curiosité. « On fait tout commun », a répondu Riolo, une réponse qui n’a pas suffi à convaincre son interlocuteur, le relançant : « Sincèrement, est-ce que vous gagnez plus que votre femme ou pas ? Combien vous gagnez, et combien gagne Géraldine ? » « Non mais arrête avec tes questions », a alors rétorqué la grande gueule de l’After Foot.