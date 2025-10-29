«Ce n'était pas prévu» : Transfert à l'OM, Riolo annonce une surprise !

Daniel Riolo a fait une révélation lourde de sens sur la situation de Timothy Weah à l'OM. Tout s'est déroulé lundi soir sur le plateau de l'After Foot. Si l'on se fie aux informations de l'éditorialiste de RMC, le transfert de dernière minute de Benjamin Pavard a rebattu les cartes pour l'international américain.
Dans les ultimes instants du mercato estival, l'Olympique de Marseille a réservé quelques surprises à ses supporters avec une flopée de recrues de dernière minute. Emerson Palmieri, Matt O'Riley, Arthur Vermeeren ou encore Benjamin Pavard ont tous déposé leurs valises dans la cité phocéenne. De quoi changer les plans initiaux présentés à Timothy Weah, arrivé quelque temps plus tôt à Marseille ?
«Pavard qui arrive, ce n'était pas vraiment prévu»
C'est en effet ce qu'a avancé Daniel Riolo lundi soir à l'occasion de la diffusion de l'émission l'After Foot. « De Zerbi et l'OM ont pris Weah. Au début, l'idée, c'est de le mettre couloir droit, piston. Il partait dans l'idée d'une défense à trois avec des pistons. Entre Medina qui se blesse, mercato très agité fin août avec Pavard qui arrive, ce qui n'était pas vraiment prévu ».
«Quand Weah signe, il vient pour jouer piston droit»
L'éditorialiste de RMC a en outre affirmé que la fin de mercato agitée de l'OM est la raison pour laquelle Timothy Weah a connu divers postes depuis le début de la saison avec l'équipe de Roberto De Zerbi. « L'idée qui avait été travaillée, ils ont du mal à l'appliquer parce que Weah a été baladé. Cette polyvalence et les changements n'aident pas l'équipe. Quand Weah signe, il vient pour jouer piston droit ».