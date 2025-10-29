«Ce n'était pas prévu» : Transfert à l'OM, Riolo annonce une surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Daniel Riolo a fait une révélation lourde de sens sur la situation de Timothy Weah à l'OM. Tout s'est déroulé lundi soir sur le plateau de l'After Foot. Si l'on se fie aux informations de l'éditorialiste de RMC, le transfert de dernière minute de Benjamin Pavard a rebattu les cartes pour l'international américain.

Dans les ultimes instants du mercato estival, l'Olympique de Marseille a réservé quelques surprises à ses supporters avec une flopée de recrues de dernière minute. Emerson Palmieri, Matt O'Riley, Arthur Vermeeren ou encore Benjamin Pavard ont tous déposé leurs valises dans la cité phocéenne. De quoi changer les plans initiaux présentés à Timothy Weah, arrivé quelque temps plus tôt à Marseille ?

«Pavard qui arrive, ce n'était pas vraiment prévu» C'est en effet ce qu'a avancé Daniel Riolo lundi soir à l'occasion de la diffusion de l'émission l'After Foot. « De Zerbi et l'OM ont pris Weah. Au début, l'idée, c'est de le mettre couloir droit, piston. Il partait dans l'idée d'une défense à trois avec des pistons. Entre Medina qui se blesse, mercato très agité fin août avec Pavard qui arrive, ce qui n'était pas vraiment prévu ».