Mercato : Un crack snobe l’OM, «c’était la meilleure solution»

Grand espoir de l’OM, Isaac Lihadji avait refusé de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, préférant prendre la direction du LOSC à l’été 2020. Impliqué dans ce dossier, l’ancien joueur professionnel Nicolas Marin estime que même avec la direction sportive actuelle, l’ailier serait parti et que cela était certainement la meilleure solution pour lui.

Cinq ans plus tard, on est en droit de se demander si Isaac Lihadji a fait le bon choix en décidant de quitter l’OM. Formé à Marseille, l’ailier aujourd’hui âgé de 23 ans était annoncé comme un grand espoir du club olympien, avec lequel il a refusé de signer son premier contrat professionnel, préférant s’engager avec le LOSC. Parti à Sunderland en janvier 2023, il évolue désormais au Qatar, à Al-Arabi, après être passé par Al-Duhail.

«Il avait tous les clubs et France et d’Europe qui le voulaient» « C’est moi qui ai géré le dossier Lihadji ? En partie. J’étais plus sur le côté sportif de lui dire ce qui n’allait pas. Ça a été un choix. Il a préféré signer à Lille. Sincèrement, il avait tous les clubs et France et d’Europe qui le voulaient », a confié Nicolas Marin, dans un live avec Treize013, diffusé sur YouTube.