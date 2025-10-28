Mercato : Un crack snobe l’OM, «c’était la meilleure solution»

Grand espoir de l’OM, Isaac Lihadji avait refusé de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, préférant prendre la direction du LOSC à l’été 2020. Impliqué dans ce dossier, l’ancien joueur professionnel Nicolas Marin estime que même avec la direction sportive actuelle, l’ailier serait parti et que cela était certainement la meilleure solution pour lui.
Cinq ans plus tard, on est en droit de se demander si Isaac Lihadji a fait le bon choix en décidant de quitter l’OM. Formé à Marseille, l’ailier aujourd’hui âgé de 23 ans était annoncé comme un grand espoir du club olympien, avec lequel il a refusé de signer son premier contrat professionnel, préférant s’engager avec le LOSC. Parti à Sunderland en janvier 2023, il évolue désormais au Qatar, à Al-Arabi, après être passé par Al-Duhail.
«Il avait tous les clubs et France et d’Europe qui le voulaient»
« C’est moi qui ai géré le dossier Lihadji ? En partie. J’étais plus sur le côté sportif de lui dire ce qui n’allait pas. Ça a été un choix. Il a préféré signer à Lille. Sincèrement, il avait tous les clubs et France et d’Europe qui le voulaient », a confié Nicolas Marin, dans un live avec Treize013, diffusé sur YouTube.
«Il y avait tellement d’attente sur lui que je me suis demandé si c’était le bon choix de signer à Marseille»
« Est-ce qu’il serait à l’OM aujourd’hui avec la direction actuelle ? Non, je pense qu’il ne le serait pas. Pour s’imposer à l’OM, il faut beaucoup de caractère et vouloir s’imposer. Quand je dis vouloir s’imposer, c’est bien beau de marquer deux buts en U17, mais c’est pas assez, il faut faire plus », a ajouté Nicolas Marin, qui encore aujourd’hui estime que quitter l’OM était le mieux pour Isaac Lihadji. « Je pense qu’Isaac avait envie bien évidemment, mais est-ce qu’à un moment donné le contexte s’y prête pour un gamin comme lui ? Je trouvais qu’il quitte son cocon, qu’il aille s’émanciper ailleurs, c’était la meilleure solution. Il y avait tellement d’attente sur lui que je me suis demandé si c’était le bon choix de signer à Marseille. Pour signer à Marseille, il faut avoir une très très grosse personnalité. »