Transfert de Vinicius Jr : La presse espagnole annonce un coup de théâtre !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr est encore loin d'une prolongation. Après avoir trouvé un accord avec sa direction, le Brésilien a finalement réclamé plus d'argent. Ce qui a provoqué l'arrêt des négociations il y a quelques mois. Et le clash avec Xabi Alonso, survenu ce dimanche, marque un nouveau tournant quant à l'avenir de Vinicius Jr.
Ce dimanche après-midi, Vinicius Jr a explosé lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. En effet, le numéro 7 merengue a vu rouge lorsque Xabi Alonso l'a sorti à la 72ème minute de jeu. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a crié Vinicius Jr.
Real Madrid : Vinicius Jr est trop gourmand financièrement
D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo, le clash entre Vinicius Jr et Xabi Alonso va marquer un tournant quant à l'avenir du joueur au Real Madrid. D'autant que les négociations pour sa prolongation son actuellement au point mort.
Vinicius Jr : Le clash avec Alonso relance son avenir
En fin de contrat le 30 juin 2027, Vinicius Jr a négocié pendant de longues semaines avec la direction du Real Madrid pour prolonger. Alors que les parties avaient trouvé un accord, l'attaquant de 25 ans a finalement réclamé plus d'argent. A en croire Mundo Deportivo, le Real Madrid a refusé de répondre aux nouvelles exigences de Vinicius Jr, ne voulant pas déroger à sa politique financière. N'ayant pas du tout apprécié le revirement de l'international brésilien, la direction merengue est désormais irritée par son attitude lors du Clasico. De très mauvais augure pour l'avenir de Vinicius Jr au Real Madrid.