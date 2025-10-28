Transfert de Vinicius Jr : La presse espagnole annonce un coup de théâtre !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr est encore loin d'une prolongation. Après avoir trouvé un accord avec sa direction, le Brésilien a finalement réclamé plus d'argent. Ce qui a provoqué l'arrêt des négociations il y a quelques mois. Et le clash avec Xabi Alonso, survenu ce dimanche, marque un nouveau tournant quant à l'avenir de Vinicius Jr.

Ce dimanche après-midi, Vinicius Jr a explosé lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. En effet, le numéro 7 merengue a vu rouge lorsque Xabi Alonso l'a sorti à la 72ème minute de jeu. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a crié Vinicius Jr.

Real Madrid : Vinicius Jr est trop gourmand financièrement D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo, le clash entre Vinicius Jr et Xabi Alonso va marquer un tournant quant à l'avenir du joueur au Real Madrid. D'autant que les négociations pour sa prolongation son actuellement au point mort.